Cavezzo, calco di meteorite donato al Comune

Nei giorni scorsi è stato consegnato al Sindaco di Cavezzo, Lisa Luppi, un calco di uno dei due frammenti della meteorite Cavezzo, caduta nelle campagne cavezzesi il 1 gennaio del 2020, come donazione al Comune. A consegnarlo è stato Davide Gaddi, che insieme alla sua cagnolina Pimpa ritrovò i due frammenti mentre stava facendo una passeggiata, neanche 70 ore dopo il loro ingresso nell’atmosfera terrestre. La conseguente segnalazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e delle Rete Prisma, poi rilanciata dai canali istituzionali del Comune e dai media locali, avevano fornito tutte le istruzioni in caso di ritrovamento, cui aveva fatto seguito un’opera di informazione ai residenti dell’area interessata, con la collaborazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

“Si è trattato di un ritrovamento eccezionale per diversi motivi – spiega il dottor Daniele Gardiol, coordinatore nazionale di PRISMA – su circa 70mila meteoriti riconosciute, poco più di mille sono state viste cadere, e solo di una trentina tra esse sono stati trovati frammenti grazie a sistemi come la rete di sorveglianza PRISMA. In Italia è il primo caso, e l’aver calcolato la sua traiettoria di caduta con tanta precisione ci consente anche di ripercorrerla a ritroso, definendo la regione dello spazio interplanetario di provenienza, aprendoci a nuove informazioni sull’origine e la formazione del nostro Sistema Solare. In più, ci troviamo di fronte a una meteorite classificata come ‘condrite anomala’: i due frammenti presentano infatti differenze sostanziali, caso davvero molto raro, condizione che potrebbe portarci a nuove scoperte sul corpo da cui si sono staccate, probabilmente ancora sconosciuto”.