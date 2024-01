A Cavezzo attivo un nuovo defibrillatore grazie alla "Boxe Cavezzo Maestro Sergio Gentilini”

Un altro defibrillatore è attivo a Cavezzo, al civico 3 di via Medaglie d’oro Kruger Gavioli. Il dispositivo salvavita, acquistato dall'associazione sportiva “BOXE CAVEZZO Maestro Sergio Gentilini”, è stato montato in teca esterna davanti ai locali della palestra dove quotidianamente viene praticata l’attività pugilistica.

Con grande sensibilità e lodevole lungimiranza i responsabili del gruppo sportivo hanno ritenuto giusto installare il defibrillatore in teca esterna rendendone così possibile l’utilizzo, a tutti coloro che ne avessero necessità, in qualsiasi momento della giornata, a fronte di una emergenza cardiaca. Un gesto di grande attenzione, dall’alto valore simbolico, a favore di tutta la comunità. Anche questo defibrillatore, come tutti gli altri DAE gestiti dal Progetto Defibrillatori Cavezzo o.d.v. è stato messo in rete e censito dal sistema 118 Regione Emilia Romagna.

Sono 15, in totale, i defibrillatori installati e gestiti direttamente dal Progetto Defibrillatori Cavezzo o.d.v. nel territorio del comune di Cavezzo compreso delle frazioni di Motta e Disvetro. Di questi, 12 DAE sono montati in teche esterne accessibili H24, 3 sono collocati all’interno delle strutture. Questi dati rendono Cavezzo uno dei comuni più cardio protetti della provincia di Modena. Il Progetto Defibrillatori Cavezzo o.d.v. è attivo nel nostro territorio dal 2014 e, in quasi dieci anni di attività di volontariato, ha effettuato corsi di formazione e abilitazione certificata a 718 iscritti.