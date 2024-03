Comuni verso l'obiettivo "rifiuti zero", Cavezzo al 13esimo posto

Il Comune di Cavezzo è tredicesimo classificato nell'ambito della decima edizione di: “Sotto il muro dei 100 kg: comuni verso rifiuti zero”. Venerdì infatti i Comuni virtuosi, tra cui Cavezzo che hanno ridotto i rifiuti non riciclati da smaltire sotto i 100 kg per abitante sono stati premiati presso il municipio di Civitella di Romagna. Ad aprire i lavori Claudio Milandri, Sindaco di Civitella di Romagna. A ritirare il premio, venerdì mattina, il vice sindaco Gianni Sgarbi.

La classifica era relativa all'anno 2022, quando Cavezzo ha 'raccolto' complessivamente 60 chili per abitante. Sono 53 i comuni premiati per aver prodotto rifiuti non riciclati sotto 150 Kg/abitante. Per formare la graduatoria e assegnare i premi, sono stati presi in considerazione, oltre alle 729.280 tonnellate di indifferenziato, le 374.593 tonnellate degli scarti Raccolte Differenziate, ma non le 73.982 tonnellate di verde a recupero energetico perché tale destinazione è responsabilità esclusiva dei gestori e non dei comuni, mentre il premio ai Comuni e la graduatoria vengono fatte sui risultati dell’azione e sulle responsabilità dei Comuni. 14 i comuni che hanno vinto virtualmente la medaglia d’oro per essere sotto i 100 kg per abitante residente o 58 per abitante equivalente con in testa 1° classificato il Comune di Civitella di Romagna.

Sono invece 39 i comuni che hanno vinto virtualmente la medaglia d’argento per aver prodotto comunque rifiuti non riciclati sotto i 150 kg per abitante residente o 87 per abitante equivalente.

In particolare si distinguono: Civitella di Romagna: 1° classificato in assoluto, Nonantola: 1° comune sopra i 15.000 abitanti; Forlì: il 1° capoluogo; Medolla: comune con la migliore qualità della raccolta differenziata con solo il 9,6% di scarti. "Ancora una volta Cavezzo riconferma gli ottimi risultati raggiunti sulla raccolta differenziata, grazie a tutti i cittadini per l'impegno profuso", afferma il sindaco Lisa Luppi.