Cavo tranciato per errore: in tilt i servizi informatici della sanità regionale

Si rende noto che questa mattina un mezzo meccanico, che stava operando in un cantiere nella città di Ravenna, ha tranciato un importante cavo utilizzato per il traffico dati dei servizi informatici utilizzati, tra gli altri, dalle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna.

Lepida ha attivato immediatamente una linea secondaria, che ha consentito di garantire continuità ai servizi. Purtroppo, proprio durante la procedura di ripristino della fibra interrotta, attività di manutenzione di Enel hanno sottratto l’energia elettrica di un “nodo” che si trova nel cesenate interrompendo la linea secondaria attivata.

Si sta lavorando al ripristino della rete, si prevede il ritorno di una condizione di normale servizio entro le ore 16. I tecnici precisano che non si è in presenza di alcun attacco esterno, ma di un evento accidentale che ha causato l’interruzione delle linee di comunicazione dati. Si precisa inoltre non c'è mai stato alcun problema di sicurezza per i dati, che sono in sicurezza presso i datacenter di Lepida.