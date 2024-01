Celebrazioni e visita alle reliquie, date e programma per San Geminiano

È stato presentato il programma delle iniziative e celebrazioni per la solennità di San Geminiano in Duomo. A illustrare il programma è stato l’Arcivescovo Erio Castellucci in occasione della presentazione della Lettera alla città, tenutasi ieri nel Salone arcivescovile. La visita alla tomba del Santo è possibile già dallo scorso sabato 20 gennaio e si concluderà sabato 3 febbraio, ore 14,30.

Le celebrazioni inizieranno martedì 30 gennaio, alle 17.15, con i Primi Vespri pontificali presieduti dall’Arcivescovo Castellucci mentre alle 18 si terrà la celebrazione eucaristica con monsignor Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla. Alle 21 si terrà la Veglia di preghiera con l’Ufficio delle letture presieduta dall’arcivescovo Castellucci.

Mercoledì 31 gennaio, in occasione della solennità del Santo Patrono, la celebrazione eucaristica delle 8 sarà presieduta dal Vescovo di Parma Enrico Solmi mentre la Messa delle 9 sarà celebrata da monsignor Lino Pizzi, Vescovo emerito di Forlì-Bertinoro.

La solenne celebrazione pontificale delle 11 sarà presieduta dall’Arcivescovo Erio Castellucci e concelebrata da alcuni Vescovi, dal Capitolo metropolitano e altri sacerdoti. La celebrazione sarà preceduta dalla Benedizione alla città con la Reliquia di san Geminiano. Ad animare la funzione liturgica sarà la Cappella musicale del Duomo, con organo e ottoni. La celebrazione, a cui saranno presenti autorità civili e militari, sarà trasmessa in diretta su Trc Modena (canale 11) e TvQui (canale 17).

Dalle 14.30 alle 17.00 sarà possibile venerare la reliquia del Braccio di san Geminiano mentre alle 17.15 si terranno i Secondi Vespri pontificali presieduti dall’Arcivescovo Erio Castellucci.

Alle 18 si terrà infine la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Giuseppe Verucchi, Arcivescovo emerito di Ravenna-Cervia.

Visitando il Duomo martedì 30 e mercoledì 31 gennaio sarà inoltre possibile ottenere l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni.