Cena di Natale annullata? Alla System Logistics arriva a casa e diventa social

La cena di Natale aperta a tutti i dipendenti, il tema della festa che cambia di anno in anno e rilasciato solo quale giorno prima dell’evento, la band, il presentatore, il palco, l’intrattenimento e la cena servita dai migliori catering presenti nel panorama del Modenese: questo è quello che ogni anno la System Logistics regala ai suoi dipendenti per Natale.

Quest’anno lo scenario cambia, inevitabilmente; tuttavia, System Logistics non perde le buone abitudini. Per il Natale 2020 la cena arriva direttamente a casa dei 420 dipendenti con un pacco di prodotti made in Italy forniti da uno dei suoi maggiori clienti del settore grocery e retail.

La novità, per incoraggiare lo spirito Natalizio e la condivisione, sarà un food contest dove ognuno dei dipendenti, scegliendo un ingrediente del pacco, potrà cimentarsi in una gara di cucina da seguire il 6 Gennaio sul profilo Instagram dell’azienda.

“Cerchiamo di mantenere vive le nostre tradizioni, le adattiamo al momento storico. Il Natale in System Logistics è sempre stato un momento di aggregazione e vogliamo che resti così seppur a distanza”, dichiara l’amministratore delegato Luigi Panzetti che augura ai suoi collaboratori un felice Natale con la speranza di potersi riunire il prima possibile con tutti loro nel nuovo building a Fiorano Modenese: la Loghouse.