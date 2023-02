Cento anni fa, il disastro di Dawson: furono 40 i minatori modenesi che perirono in New Mexico

«Ricordare le vittime modenesi della tragedia del New Mexico è un atto doveroso verso le nostre comunità e per tutti i nostri concittadini che un secolo fa emigrarono negli Stati Uniti in cerca di lavoro e riscatto. In quel disastro persero la vita 38 giovani modenesi, che oggi vogliamo ricordare, a distanza di un secolo da quella che resta una delle peggiori sciagure che colpì una miniera, troppo a lungo dimenticata anche dalle nostre autorità».

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ricorda il centenario della disgrazia avvenuta l’8 febbraio 1923 nella Stag Canyon Coal Mine di Dawson, nella contea di Colfax in New Mexico, dove un’esplosione fece 123 vittime, tra cui Luigi Cassai di Pievepelago e Santi Pacifico di Fiumalbo.

Solamente 10 anni prima, il 22 ottobre 1913, una prima esplosione aveva causato la morte di 263 persone, di cui per la maggior parte italiani e, fra questi, 38 giovani uomini dell'appenino modenese (in particolare, 17 di Fiumalbo, 15 di Monfestino di Serramazzoni, tre di Pievepelago, due di Riolunato ed una persona di Fanano).

La miniera di Dawson, una casa divenuta "tomba" per centinaia di italiani in cerca di un futuro migliore

Dawson. Oggi è una città fantasma nello Stato del New Mexico, negli Stati Uniti d'America; allora, invece, nel secolo scorso, era la "città promessa", un luogo nel quale emigrare, stabilirsi e lavorare per guadagnarsi di che vivere.

Qui, fu eretta in breve tempo una vera e propria città, un insediamento di oltre 9000 uomini provenienti in particolare da Europa, Messico e Cina: oltre agli alloggi per i minatori, la città di Dawson possedeva negozi, un ospedale, addirittura un cinema, tutte le infrastrutture essenziali che rendono una città "abitabile".

D'altro lato, invece, le condizioni di sicurezza del luogo di lavoro, all'interno dell'immensa miniera di carbone, risultavano essere di estrema pericolosità e, purtroppo, furono diversi e con conseguenze molto gravi gli incidenti che vi ebbero luogo. Non il primo, ma uno dei più devastanti, avvenne il 22 ottobre del 1913, quando un'esplosione disintegrò un'intera sezione della miniera uccidendo 263 minatori, tra cui 38 giovani dell'appennino modenese.

Solamente 10 anni più tardi, l'8 febbraio del 1923, un secondo disastro ebbe luogo nella miniera di Dawson. A causa del deragliamento di un treno carico di carbone, un grosso incendio si sviluppò all'interno della miniera, intrappolando i minatori che stavano lavorando nelle profondità del sottosuolo. Purtroppo, furono 123 i lavoratori che persero la vita nell'incidente, tra cui due provenienti dalla montagna modenese.

Per Fabio Braglia «questa tragedia non va dimenticata e come amministrazione provinciale vogliamo riscoprire e onorare la memoria delle 40 vittime modenesi, uccise atrocemente e che meritano, seppur a 100 anni di distanza, il giusto riconoscimento pubblico, da parte della loro comunità di origine. Per questo è mia intenzione promuovere presto iniziative per rendere loro il giusto omaggio».