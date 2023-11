Cento anni dall’istituzione dell’Albo nazionale per l'Ordine degli Ingegneri di Modena

La Sala del Leccio ha ospitato ieri mattina un evento celebrativo organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, nell’ambito delle iniziative che rievocano i cento anni dall’istituzione dell’Albo nazionale degli Ingegneri avvenuta nel 1923.

Il convegno che ha tratteggiato la storia dell’Ingegneria modenese attraverso le figure ed i percorsi professionali di Mario Pucci, Celestino Porro e Giovanni Villanti ha visto un’ampia partecipazione di pubblico, composto non soltanto da iscritti all’Ordine e professionisti ma anche da appassionati della materia. Particolarmente apprezzata anche la mostra documentale “INGEGNA.MO - 100 anni di Ingegneria Modenese”, allestita nel portico del complesso, che attraverso prezioso materiale documentale - recuperato da archivi pubblici e privati – dà vita ad un percorso espositivo che illustra la storia dell’Ordine di Modena, ed ha nelle foto e nei progetti originali riguardanti la realizzazione gli istituti cittadini “F. Corni” ed “E. Fermi” i documenti più interessanti e suggestivi.

L’esercizio della professione - dalla complessità del contesto economico-normativo, alla necessità di mantenere il passo con la incessante evoluzione tecnologica – gli Ingegneri si trovano ad affrontare un momento storico caratterizzato da forti spinte al cambiamento. Per analizzare la situazione e delineare possibili scenari futuri l’Ordine degli Ingegneri ha quindi deciso di focalizzare l’attenzione sul tema della parità di genere, nella consapevolezza che la crescita (non solo economica) del territorio e del Paese passa inevitabilmente da un maggiore coinvolgimento della popolazione femminile nei processi decisionali.

“Nei suoi primi cento anni ‘ufficiali’ di vita – ha dichiarato Gabriele Giacobazzi, Presidente dell’Ordine modenese che oggi conta oltre 2 mila iscritti - la nostra categoria ha conosciuto un grande sviluppo ed un’evoluzione tecnica e professionale importantissima. Il contributo degli Ingegneri è stato ed è tuttora determinante per lo sviluppo del tessuto produttivo modenese, in ambito infrastrutturale, industriale, meccanico-motoristico. Ecco perché abbiamo scelto di approfondire le figure di alcuni Ingegneri modenesi, del presente e del passato, che hanno fondato la loro professione sulla relazione con il nostro territorio. In tutto il mondo gli Ingegneri sono chiamati a rispondere a sfide professionali sempre più impegnative: siamo pronti ad affrontarle, con spirito di collaborazione assieme alle Istituzioni per un contributo attivo sui problemi delle nostre comunità”.