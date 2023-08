Cento mila euro al terzo settore grazie ad Emil Banca: contributi anche a Modena

C’è anche la cooperativa sociale Giovani Ambiente Lavoro di Modena tra i beneficiari del contributo assegnato da Emil Banca al terzo settore della regione attraverso il bando Coopera, rivolto alle associazioni, cooperative sociali e società sportive socie o clienti della banca.

Giovani Ambiente Lavoro, che gestisce il polo ambientale di Marzaglia e inserisce persone fragili al lavoro attraverso l’agricoltura biologica, riceverà da Emil Banca 5 mila euro che saranno spesi per l’acquisto di attrezzature da lavoro. In totale ammontano a 100 mila euro le risorse destinate al sostegno di 32 progetti presentati da altrettante realtà emiliane del terzo settore. I contributi permetteranno il completamento di progetti dal valore complessivo di circa mezzo milione di euro.

Alla seconda edizione del bando Coopera, chiusa a metà del luglio corso, hanno partecipato 121 realtà locali. Alle 32 selezionate da Emil Banca sono andati dai 2.500 ai 5 mila euro. La banca ha premiato, in particolare, gli investimenti per il miglioramento di progetti già attivati o nuovi, come acquisti di beni, strumentazioni, veicoli e altro ancora.

In fase di selezione Emil Banca ha cercato di valorizzare il maggior numero di ambiti legati agli obiettivi dell’Agenda Onu 2030; la maggior parte dei progetti si può ricondurre agli obiettivi 3 (salute e benessere), 4 (istruzione di qualità), 5 (parità di genere) e 9 (ridurre le disuguaglianze).Per esempio, è stata riservata particolare attenzione ai progetti legati agli sport meno diffusi e che più difficilmente trovano risorse dagli sponsor. Per i progetti di stampo sociale si è data priorità a quelli rivolti alle fragilità “più silenziose”, come il dopo di noi o l’autismo.