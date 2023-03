Centri Estivi 2023 di Fiorano: partono dal 17 aprile le iscrizioni online

Tra poche settimane il Comune di Fiorano Modenese aprirà le iscrizioni ai Centri Estivi comunali, per bambini e ragazzi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado (solo prime e seconde). L’iscrizione potrà essere effettuata online tramite il portale EntraNext dal 17 aprile al 17 maggio; il costo è di 50 euro a settimana per i residenti e 60 euro a settimana per i non residenti. Il pasto non è incluso nella quota, ma può essere prenotato presso la struttura seguendo le stesse modalità in vigore durante l'anno scolastico.

I centri estivi avranno luogo presso la scuola dell'infanzia "Il Castello" e la scuola primaria "Guidotti" in date specifiche che saranno presto comunicate. È possibile usufruire dei servizi di pre- e post-scuola, che sono gratuiti. Le attività all'aria aperta e le escursioni saranno centrali nel programma educativo, che mira a promuovere l'apprendimento attraverso il gioco e la condivisione. Queste gite e uscite potrebbero comportare un costo aggiuntivo, non incluso nella tariffa settimanale.

Per maggiori informazioni e assistenza alla compilazione delle domande, è possibile consultare il sito web del Comune o contattare il Servizio Istruzione tramite l'indirizzo email scuola@fiorano.it o il numero di telefono 0536/833407, o ancora attraverso il canale Telegram dedicato.