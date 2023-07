Centri estivi per la fascia 9-36 mesi. Tante le proposte di luglio

Mentre procedono a pieno ritmo i centri estivi rivolti alla fascia 3-13 anni che sono partiti con la conclusione delle lezioni scolastiche, a luglio prendono il via anche le attività di “Zerotreestate 2.0: un’estate in outdoor”, le proposte modulate per i bambini della fascia 9-36 mesi che frequentano i nidi d’infanzia. Con la fine di giugno sono infatti cessate anche le attività educative loro rivolte che riprenderanno a inizio settembre.

On-line, sul sito del Comune di Modena, è pubblicato l’elenco dei gestori accreditati alle attività estive rivolte ai bambini da 9 a 36 mesi: 20 in tutto, che offrono 29 servizi estivi differenti. I genitori possono contattare direttamente le strutture utilizzando i riferimenti indicati nel documento (ww.comune.modena.it/servizi/ educazione-e-formazione/ centri-estivi/informazioni- per-i-genitori/attività- estive-09-36-mesi).

I gestori in elenco hanno aderito a un patto di calmieramento rette, attraverso il sostegno anche economico dell’amministrazione comunale, che prevede che la retta massima non superi per la famiglia il costo di 120 euro a settimana per un posto a tempo pieno e di 90 euro per il part time. Inoltre, anche per queste proposte (come accade per favorire la frequenza dei centri estivi rivolti alla fascia 3-13 anni, grazie alla misura della Regione Emilia-Romagna “Conciliazione vita-lavoro”, sono previsti contributi economici settimanali erogati con risorse stanziate dall’amministrazione comunale che mette anche a disposizione il personale educativo assistenziale per bambini con disabilità.