Centro disturbi del comportamento alimentare, trasloco temporaneo in via del Pozzo

Dal prossimo 7 novembre il Centro disturbi del comportamento alimentare traslocherà temporaneamente dall’attuale sede in viale Newton agli spazi messi a disposizione presso la sede del Distretto Sanitario di Modena in Largo del Pozzo 71/B (Primo piano). Lo spostamento del servizio – durerà all’incirca un mese – si è reso necessario in seguito all’avvio di un cantiere del Comune di Modena per la manutenzione straordinaria nella struttura di viale Newton.

Anche nella sede temporanea, gli orari del Centro disturbi del comportamento alimentare rimarranno invariati: l’apertura al pubblico è il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18. Si ricorda che prima dell’accesso (tranne in caso di appuntamento) è necessario telefonare al numero unico dedicato 059 435624 nei seguenti orari: lunedì e martedì dalle ore 14.00 alle 16.00 e giovedì dalle 10.00 alle 12.00.

Rimarranno invece attivi presso viale Newton gli altri servizi. Vista la presenza del cantiere, è possibile che i percorsi di accesso ai piani e agli ambulatori subiscano alcune modifiche, che saranno comunque puntualmente indicati con appositi cartelli. L’Azienda USL di Modena si scusa per ogni eventuale disagio.