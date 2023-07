San Pio X, la bella esperienza di un centro estivo gratuito per 130 bambini

Compiti, merenda e tanti giochi, ma anche mattinate in ludoteca e attività musicali: nei locali della parrocchia San Pio X, a Modena, si svolge un progetto estivo un po’ speciale, completamente gratuito, nato dalla generosità e dall’intraprendenza di una professoressa in pensione dedita alla sua missione educativa, che ha coinvolto famiglie, ragazzi e soggetti istituzionali, tra i quali anche l’amministrazione comunale.

Infatti, nell’ambito della coprogettazione con Arci per la gestione della Ludoteca Strapapera, per quattro mattinate la Ludoteca di via San Giovanni Bosco si apre per offrire attività ludiche rivolte proprio ai bambini del progetto estivo, mentre in altre due giornate, nell’ambito dell’offerta della sezione musicale del centro educativo Memo, un’insegnante di musica si recherà nei locali della parrocchia per condurre con i bambini un’esperienza musicale.

La prima di queste giornate con le insegnanti di musica Eleonora Venuti e Carolina Caffarelli si è svolta giovedì 13 luglio quando, nell’occasione, anche l’assessora all’Istruzione, Sport e Pari opportunità Grazia Baracchi si è recata, insieme alla dirigente del Settore istruzione Silvia Cestarollo, la pedagogista Paola Bellei e il vicepresidente di Arci Modena Gerardo Bisaccia, nei locali della parrocchia nel quartiere Musicisti per un saluto a bambini e coordinatori. Ad accoglierla c’era innanzitutto la professoressa Fausta Fella, ideatrice e coordinatrice dell’attività, che ad aiutare negli studi, e non solo, bambini e ragazzi di ogni età, dedica anche il resto dell’anno, mettendo in rete energie e risorse in una catena di solidarietà preziosa per la comunità di riferimento.

“Il progetto nato dalla grande generosità della professoressa Fella e supportato dai volontari – commenta l’assessora Baracchi – indica una speciale direzione che tiene insieme inclusività e bisogni dei bambini più fragili, dando concreto supporto alle loro famiglie. Pertanto, come Amministrazione abbiamo deciso di contribuire, implementandone l’offerta con le attività della Ludoteca Strapapera e alcune esperienze legate all’ambito musicale”.

Le attività estive si svolgono tutte le mattine negli ampi locali della parrocchia, corredati da campi da calcio e da basket, tavolo da ping pong, bigliardino ed spazi liberi per il gioco; sono iniziate il 19 giugno e proseguiranno per tutta estate, fino al 31 agosto. A frequentarle sono 130 bambini del quartiere, hanno dai 3 ai 14 anni di età e sono assistiti da 50 “maestrini”, studenti delle scuole superiori che hanno tra i 16 e i 19 anni. Anche con il loro aiuto i bambini svolgono i compiti dalle 10.30 alle 11.30 per dedicarsi poi al gioco dopo un’abbondante merenda. Dello staff fa parte anche un ragazzo più grande con disturbo dello spettro autistico, Michele, “referente all’accoglienza e alla gentilezza” come lo definisce la professoressa Fella che ogni mattina coordina le attività insieme ad alcune collaboratrici saltuarie.