Riparte l'attività del Centro Giovani di Maranello

Il Centro Giovani di Maranello riparte. Il prossimo lunedì 3 agosto è prevista la riapertura dello spazio polifunzionale di Via Vignola, dopo la chiusura dovuta al lockdown. Gli operatori hanno ripensato gli spazi e le modalità per svolgere attività in sicurezza nell’idea di sviluppare i talenti individuali e sociali dei ragazzi che parteciperanno, partendo dalle loro esperienze e potenzialità.

All’interno del centro non si svolgeranno solo laboratori: i ragazzi potranno essere protagonisti anche negli aspetti progettuali con lo scopo di dare vita a prodotti o eventi culturali che possano nascere e crescere per poi essere restituiti anche alla città. Le mostre, gli eventi, le iniziative culturali e artistiche saranno sviluppate dando particolare attenzione alla valenza sociale. In questa fase le attività saranno svolte principalmente negli spazi appositamente attrezzati all’esterno; all’interno saranno a disposizione due sale da usare in caso di maltempo.

Per quanto riguarda le attività, si potrà accedere solo tramite iscrizione ai laboratori, con un massimo di 16 persone in due gruppi da 8. I laboratori creativi in programma sono il “Gio_Lab” per ragazzi dagli 11 ai 14 anni e “Regaz_Lab” per ragazzi dagli 15 ai 25 anni, saranno gestiti dagli operatori del centro nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 19, il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. I gruppi musicali possono iscriversi al progetto Music_nature: ogni venerdì dalle 16 alle 19 su prenotazione una sala prove all’aperto sarà a disposizione delle band con mixer e casse.