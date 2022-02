Centro Linguistico di Ateneo Unimore tra didattica, internazionalizzazione e terza missione

Il CLA si occupa di promuovere l’apprendimento linguistico previsto dall’offerta formativa dei Corsi di Studio dei vari Dipartimenti dell’Ateneo, attraverso lezioni frontali (lettorati), corsi online in autoapprendimento o in modalità blended; supporta, inoltre, il processo di Internazionalizzazione menzionato nel Piano Strategico di Ateneo 2020-2025, mediante corsi di aggiornamento professionale e corsi di formazione rivolti agli studenti, al personale docente e PTA. Non da ultimo, contribuisce all’implementazione di progetti inerenti alla Terza Missione, interfacciandosi con scuole, enti pubblici e, in generale, i portatori di interesse del territorio.

In un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, lo studio delle lingue è ormai diventato uno strumento imprescindibile per la formazione individuale e per le prospettive lavorative future, quale che sia il focus disciplinare del proprio percorso universitario. Per questo motivo, negli ultimi anni il CLA si è trovato a gestire una domanda di corsi di lingue e lettorati sempre crescente.

Al fine di far fronte a queste esigenze in continua evoluzione, il CLA ha puntato sull’ottimizzazione strategica dell’offerta, unificando gli insegnamenti con obiettivi formativi comuni, come ad esempio i lettorati indirizzati agli studenti di quattro Dipartimenti (DIEF, DISMI, DSV e FIM), che sono stati raggruppati sotto l’egida dei corsi B1 di Ateneo, erogati in forma blended, che preparano gli studenti al superamento dell’esame di idoneità di lingua inglese di livello B1.

Oltre ai lettorati, ecco una breve panoramica degli ulteriori corsi erogati:

Corsi di preparazione IELTS: finalizzati al conseguimento della certificazione internazionale IELTS Academic di livello B2 o C1, con sessioni d’esame organizzate presso la sede del CLA.Corsi di Ateneo: in lingua spagnola, tedesca e francese, di livello variabile (da A1 a C1), a disposizione di tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti che vogliano iniziare o approfondire lo studio di una lingua straniera.Corsi per studenti Erasmus Outgoing: per fornire una base linguistica utile ad affrontare la quotidianità nel paese selezionato come meta per il proseguimento dei propri studi.Corsi post-idoneità: in lingua inglese, finalizzati a permettere a studenti e studentesse, dopo l’esame di idoneità B1, di continuare lo studio della lingua inglese a livelli avanzati, B2 o C1, e migliorare le proprie competenze linguistiche in vista del percorso post-laurea.Corsi online in autoapprendimento: volti a fornire attività di supporto e integrative nello studio delle quattro maggiori lingue europee (inglese, spagnolo, tedesco, francese), con contenuti multimediali accessibili in qualsiasi momento.

Nell’ottica di un sistema universitario pronto ad accogliere le sfide di un ambiente accademico senza frontiere, il CLA lavora anche per favorire l’aggiornamento delle competenze linguistiche e interculturali del personale tecnico-amministrativo con corsi di lingua inglese di vario livello che prevedono due moduli: uno di carattere generale, ed uno più specialistico, su tematiche legate alle attività quotidiane svolte dai vari corsisti.

A seconda delle competenze pregresse dei singoli apprendenti, si attivano gruppi di livello A2, B1 intermedio e B1 avanzato.

Terza Missione

Come affermato nel Piano Strategico di Ateneo 2020-2025, “Unimore riconosce l’importanza della terza missione come completamento naturale delle proprie funzioni fondamentali di formazione e ricerca e come strumento per contribuire al benessere e allo sviluppo della comunità”.

In questa prospettiva, lo staff del CLA, attraverso convenzioni con gli enti scolastici locali, si è adoperato nella somministrazione di esami di lingua italiana L2 a studenti stranieri di scuola secondaria, al fine di garantire l’integrazione di questi ultimi nel tessuto linguistico e socio-culturale nazionale.

Come obiettivo futuro, Il CLA punta a migliorare ulteriormente l’impegno nella Terza Missione, aprendo le iscrizioni a corsi e esami IELTS anche ad altri soggetti presenti sul territorio, ma esterni all’Ateneo.

Corsi di lingua italiana L2

L’apprendimento linguistico e il supporto all’internazionalizzazione si concretizzano, inoltre, nella promozione dell’insegnamento dell’italiano L2 per studenti Erasmus Incoming e studenti internazionali che hanno scelto UNIMORE per la propria formazione.

A tal fine il CLA organizza:

Corsi di italiano per Erasmus Incoming: di livello A2, B1 e B2/C1, a seguito di un placement test somministrato a inizio semestre.Corsi Basic ed Elementary: di livello A1.1 e A1.2, per studenti internazionali iscritti ai Corsi di Laurea in lingua inglese, previa iscrizione spontanea sul portale Moodle.