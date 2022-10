Centro musica: si cercano 14 giovani artisti per il progetto “Forme composte junior”

C’è una commistione tra musica, danza e arte al centro di “Forme composte junior”, il progetto rivolto a giovani artisti di età compresa tra 14 e 19 anni e finalizzato alla realizzazione di una produzione originale che debutterà alla Tenda. Nato dalla collaborazione tra il Centro musica del Comune di Modena e l’associazione culturale Ore d’aria, il percorso coinvolge in una selezione pubblica ragazzi e ragazze che frequentano le scuole superiori nella provincia di Modena con l’obiettivo di selezionare 14 artisti fra musicisti, danzatori e illustratori che avranno l’opportunità di lavorare con Enrico Pasini (musicista), Elisa Balugani (coreografa) Ahmed Ben Nessib (illustratore) alla realizzazione di una performance multidisciplinare. Iscrizioni entro mercoledì 2 novembre (informazioni online su www.musicplus.it).

L’inizio della residenza è in programma per domenica 13 novembre e nel corso delle sette giornate di approfondimento, previste negli spazi del centro 71Musichub di via Morandi e della Tenda di viale Monte Kosica, si svolgeranno workshop durante i quali i tutor produrranno materiali specifici che saranno poi sviluppati e rielaborati dai partecipanti. L’attività di tutoraggio prevede infatti l’approfondimento delle diverse aree artistiche e, quindi, i cinque giovani musicisti (uno alla batteria, uno al basso, uno a tastiere e synth - sfx e due agli strumenti a fiato) affronteranno le tecniche di improvvisazione e arrangiamento, i quattro danzatori lavoreranno alla creazione di coreografie in connessione con la musica e i cinque disegnatori - illustratori accompagneranno l’attività performativa realizzando immagini per un concerto “disegnato”, produzione finale di un’esperienza collettiva che intreccia i diversi linguaggi artistici. L’opera sarà rappresentata alla Tenda, appunto, domenica 12 febbraio 2023.

La partecipazione a “Forme composte junior” è gratuita e ogni partecipante selezionato riceverà un contributo di 200 euro. Informazioni al telefono (059 2034810),