Mirandola, il Punto prelievi si sposta da metà ottobre all’interno del Centro Servizi

Il trasloco, che non comporta alcuna variazione per quanto riguarda giorni, orari e modalità d’accesso al servizio, è temporaneo, in attesa della conclusione dei lavori per la ristrutturazione della sede presso l’Ospedale Santa Maria Bianca, prevista per fine anno