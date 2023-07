Per un centro storico più sicuro: ecco la petizione per un presidio delle forze armate a Modena

Arriva direttamente da Alessandra Casolari, la mamma di Stefano Grandi, il ragazzo aggredito nei giorni scorsi in pieno centro a Modena, la petizione per chiedere un presidio delle Forze Armate nel centro storico di Modena.

L'intenzione di far partire questa petizione era stata detta anche ai nostri microfoni durante un'intervista nei giorni scorsi, e Alessandra Casolari si è data subito da fare tanto che già da oggi è online la petizione per tutti coloro che volessero firmarla.

"Questa petizione nasce dal desiderio di sicurezza nel centro storico della città di Modena. Come dimostra la brutale aggressione subita mercoledì 05/07/2023 alle ore 22:45 circa da mio figlio Grandi Stefano, il nostro adorato centro storico non è più sicuro.

Già da alcuni anni il presidio presente nella piazzetta di Sant’Eufemia è stato chiuso e il centro storico è in mano a queste bande di deliquentelli da quattro soldi, che agiscono indisturbati compiendo furti, rapine o nel caso di mio figlio aggressioni in piena regola.

Grazie alla sua prontezza di spirito e al suo istinto mio figlio è uscito solo ammaccato da questa brutta vicenda, ma, fortunatamente, senza danni permanenti. È importate fare qualcosa subito! Prima che un ragazzo o una ragazza, magari più gracile o indifeso/a subisca lo stesso tipo di aggressione con risvolti assai più drammatici. Vi chiedo quindi di firmare questa petizione per chiedere che venga ripristinato un presidio delle forze dell’ordine (le uniche preposte a mantenere l’ordine pubblico) che funga sia da controllo sia da deterrente a questi atti che sono assolutamente inaccettabili per una città come Modena! Firmiamo tutti, facciamolo per i nostri figli, per i nostri nipoti e anche per noi, perché nessuno è al sicuro se passa il messaggio che il centro storico di Modena è terra di nessuno. Ricordiamoci che, se le persone hanno paura ad andare in centro, a rimetterci sono anche gli esercenti, perché da un lato, già ora, subiscono furti e aggressioni, dall’altro perdono ogni forma di introito e sono costretti a chiudere.

Firmiamo questa petizione e riprendiamoci la nostra bellissima città. "

Per partecipare basterà accere al link della petizione online ed inserire i dati dove rischiesto.