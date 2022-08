Big Luciano ha la sa stella sulla Walk of Fame di Hollywood /FOTO e VIDEO

«È un grande onore rappresentare mio padre in questa bellissima occasione e non so dirvi quanto desidererei che fosse qui. Se penso a lui, al valore e alla quantità delle cose che ha realizzato, alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo ancora oggi un senso di vertigine. Grazie a nome mio, delle mie sorelle Lorenza, Giuliana e Alice, di Nicoletta Mantovani e di mia figlia Caterina che è qui con me». Queste le parole di Cristina Pavarotti davanti alla Stella appena posata sulla Walk of Fame di Hollywood che porta il nome di suo padre, il grande tenore italiano Luciano Pavarotti, scomparso nel 2007 a 71 anni.

Presente alla cerimonia al 7065 di Hollywood Boulevard per omaggiare il tenore anche il Direttore musicale dell'Opera di Los Angeles, lo statunitense James Conlon, il quale ha avuto un lungo rapporto di collaborazione professionale e di amicizia con l'artista e ha ricordato che «la sua incredibile celebrità si è estesa in tutto il pianeta, andando ben oltre i confini del teatro d’opera. Nel suo percorso per affermarsi a livello internazionale è uscito dagli schemi in modo pionieristico».

In questa occasione, la Città di Los Angeles e il Consigliere Joe Buscaino - LA 15th Council District hanno consegnato la "City Resolution" in memoria di Luciano Pavarotti per i suoi meriti artistici, filantropici e umanitari. Si tratta del riconoscimento ufficiale più prestigioso che può conferire una città americana.

La posa Stella ha dato il via alle celebrazioni, realizzate sotto il nome di “Luciano Pavarotti, la Stella”, offerte nella metropoli californiana il 24 e il 25 agosto, prodotte e curate dalla casa di produzione cinematografica italiana Albedo Production di Cinzia Salvioli insieme a Genoma Films di Paolo Rossi Pisu e a Silvia Bizio, Anna Manunza e Cecilia Miniucchi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema, della Regione Emilia-Romagna, dei comuni di Modena e di Pesaro, del Rossini Opera Festival e ancora di Isatex, Marposs, Deisa Ebano, Calzanetto e Alternative Group. «Questa Stella ci ha offerto la preziosa opportunità di condividere il ricordo di Luciano Pavarotti con tantissime persone – ha detto Cinzia Salvioli alla cerimonia di posa – e di far risuonare la sua voce nel tempo, come è giusto che sia. Uno straordinario retaggio che Luciano ha lasciato ai posteri».

Nel corso della sua incredibile carriera artistica, che lo ha visto protagonista sui palcoscenici di tutto il mondo per 43 anni, con la sua arte e la sua voce Luciano Pavarotti ha fatto scoprire e amare l’opera lirica ad un pubblico sempre più ampio e trasversale. Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana, ha ricevuto innumerevoli altre onorificenze e prestigiosi premi nazionali e internazionali. Per il suo grande impegno in cause umanitarie, il tenore è stato insignito, tra gli altri, del Premio per i Servizi all’Umanità della Croce Rossa Internazionale, del Nansen Refugee Award ed è stato nominato “Messaggero di Pace delle Nazioni Unite”.

Questa Stella sottolinea ancora una volta l’importanza internazionale dell’opera lirica italiana, candidata per entrare, a partire dal 2023, nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità tutelato dall’UNESCO.