Certamen, tutti i vincitori del concorso di greco e latino per l'edizione online 2021

Si sono cimentati coi testi tratti di Cicerone, Seneca, Isocrate e Platone durante le prove del Certamen Carolinum “Francesca Meletti”, la competizione, promossa per il terzo anno a livello nazionale dal liceo Muratori-San Carlo di Modena, incentrata sulle traduzioni dal greco e dal latino, che ha coinvolto quasi 70 studenti di 16 licei in sette regioni, dopo l'annullamento dell'edizione dello scorso anno L'iniziativa, riconosciuta dal ministero, ha come obiettivo la valorizzazione dello studio della lingua e della cultura classica. Le premiazioni si sono svolte, anche queste in videoconferenza, sabato 29 maggio