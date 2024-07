Anche una delegazione modenese a Latina per la manifestazione contro le morti sul lavoro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ci sarà anche una delezione modenese di quasi 100 lavoratori e sindacalisti alla manifestazione nazionale di domani sabato 6 luglio a Latina per fermare un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide, contro lo sfruttamento lavorativo, il caporalato, gli appalti e subappalti irregolari, i morti sul lavoro.

La grande manifestazione nazionale, promossa dalla Cgil, e alla quale stanno aderendo numerose associazioni, prevede il corteo che partirà alle ore 9.30 da via Vittorio Cervone (autolinee nuove di Latina) e arriverà in piazza della Libertà, dove è previsto, alle 11.30, l’intervento del segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

La Cgil chiede che si fermi al più presto un sistema di fare impresa che sfrutta e uccide. Un’emergenza sempre in atto, ora ulteriormente rilanciata dopo la morte di Satnam Singh . Per farlo è necessaria un’analisi lucida della situazione, ma soprattutto serve una ricetta concreta per contrastare il fenomeno.

"Il dramma di Latina non è un caso isolato. Certamente l’imprenditore di Latina ha commesso un reato gravissimo di omissione di soccorso e ha lasciato morire un giovane lavoratore. Ma non c’è solo la responsabilità di un imprenditore dentro un sistema sano, come sostiene il Governo. La realtà è che caporalato e lavoro nero stanno ovunque: in agricoltura, nell’edilizia, nella logistica, nei servizi, nel commercio, nella moda. E’ un sistema che trasforma le persone in merce", commenta il sindacato.

La Cgil ritiene che si debba innanzitutto cambiare la legge Bossi-Fini. Solo il 20% di chi arriva con il decreto flussi ottiene il permesso di soggiorno e un contratto di lavoro regolare. Tutti gli altri sono costretti alla clandestinità. Nel Pnrr ci sono 200 milione da investire nell’accoglienza e nelle abitazioni per superare i ghetti: che si investano!

"Occorre cambiare il modello produttivo e di lavoro. Scardinare le cooperative spurie, l’intermediazione illecita di manodopera e mandare fuori mercato chi compete solo sul costo del lavoro, chi paga meno perché pratica lo sfruttamento, il lavoro irregolare, chi opera nell’appalto e sub-appalto senza regole, chi non segue prevenzione e formazione in salute e sicurezza", chiosa la Cgil.