Tampone rapido: in quali casi si può eseguire in farmacia

Le ultime decisioni assunte dalla Regione Emilia-Romagna per arginare la crescita dei contagi ormai ingestibili per la Sanità Pubblica delle Ausl teritoriali prevede un ruolo di primo piano per le farmacie nell'ambito del test dei casi covid. Per cercare di fare chiarezza, riportiamo uno schema relativo a chi può recarsi presso le farmacie convenzionate per eseguire il test antigenico rapido nasale, ricordando che ciòpuò avvenire unicamente per chi è senza sintomi.

Ambito di screening

In caso di esito negativo non si applica alcuna restrizione.

In caso di esito positivo l’AUSL apre il caso con la presa in carico da parte del Dipartimenti di Sanità Pubblica tramite verifiche rispetto allo stato vaccinale e di salute ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione della diffusione del contagio e di chiusura del caso di cui al successivo punto B.

La farmacia potrà già prenotare un appuntamento per l’esecuzione del test di chiusura di cui al successivo punto C, interpellando il cittadino rispetto alla situazione vaccinale utile a valutare se l’isolamento sarà di 7 giorni (dose booster o ciclo vaccinale primario eseguito da meno di 120 giorni) o di 10 giorni (negli altri casi); detto test potrà essere eseguito in farmacia unicamente se la persona non avrà manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l’appuntamento dovrà essere disdetto.

Persona asintomatica, in quarantena, che abbia avuto un contatto stretto con un caso di COVID-19, per:

chiusura dei 10 giorni di quarantena nelle persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni (tampone a carico SSR).

A seguito della registrazione dell’esito negativo del test sul Portale Farmacie, è rilasciato al cittadino - in modalità automatica, entro 24 ore - il dispositivo aziendale (referto) di chiusura del caso con conseguente riattivazione del Green pass.

Qualora l’esito del test di cui sopra sia risultato positivo la farmacia potrà già provvedere a prendere appuntamento per l’esecuzione del test di chiusura di cui al successivo punto C; detto test potrà essere eseguito unicamente se la persona non avrà manifestato sintomi o non manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l’appuntamento dovrà essere disdetto.

Si precisa che per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose booster o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi, non è prevista l’esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni di auto-sorveglianza.

Si precisa che:

i cittadini sintomatici dovranno contattare il proprio MMG e non potranno recarsi in farmacia durante la presenza dei sintomi per eseguire tamponi; in tal caso i tamponi – qualora necessari – saranno eseguiti presso le AUSL;

la persona sintomatica dopo un contatto stretto potrà eseguire il test in farmacia unicamente dopo 3 giorni di assenza di sintomi;

in caso di positività rilevata con un self-test antigenico rapido nasale dal privato cittadino occorre rivolgersi al proprio medico curante per valutare la presenza di sintomi e la conseguente procedura di conferma del caso da attivare.

Persona asintomatica che sia risultata positiva al test, di cui al precedente punto B, per:

chiusura dopo 10 giorni di isolamento;

chiusura dopo 7 giorni di isolamento qualora la persona sia stata vaccinata con dose booster o abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi.

Tampone a carico del SSR.

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe si sia verificato un caso COVID, su richiesta del MMG o PLS per:

primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un positivo

secondo test a cinque giorni dal primo.

Tampone a carico struttura commissariale.