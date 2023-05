Chiude per quattro giorni il parcheggio "meccano" di Carpi

Da lunedì prossimo, 15 maggio, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione nel parcheggio di via dei Cipressi (il cosiddetto “Meccano”), per consentire un intervento di pulizia e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, in vista del nuovo piano sosta.

Gli utenti saranno informati del divieto già da domani, martedì 9, con il posizionamento di appositi cartelli. Salvo ritardi legati alle condizioni meteorologiche, i lavori dovrebbero concludersi entro venerdì 19.

Analoghe operazioni interesseranno le seguenti zone, a loro volta oggetto di modifiche alla sosta o all’accesso per l’estensione della Ztl: vie Santa Chiara, Battisti, Catellani (nel tratto verso la Rsa “Tenente Marchi”), piazzali Ramazzini e Bertesi.