Inaugura il presidio in piazza Matteotti, ma il sindacato attacca: "Ci sarà un solo agente"

Sabato 30 dicembre entra in funzione il "punto Città sociale e sicura" che l'Amministrazione ha voluto creare utilizzando l’ex edicola della piazza Matteotti, acquistata e ristrutturata, Un scelta dettata anche dalle pressioni della cittadinanza, alla luce di preoccupanti episodi di cronaca che hanno visto quella piazza come teatro di varie aggressioni, in particolare per la presenza di molti gruppi di giovanissimi durante i mesi più caldi, le serate e i fine settimana.

La predisposizione della struttura, acquistata dal Comune di Modena, con funzioni di prevenzione, informazione e controllo era stata inserita nell’ottava variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale all’inizio del mese di dicembre. I costi per i lavori di adeguamento sono finanziati dal Fondo nazionale per la promozione della legalità.

La gestione del chiosco, tuttavia, non convince affatto il Sulpl - Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale, principale rappresentanza dei lavoratori modenesi di via Galilei. "Abbiamo appreso dalla stampa ad inizio ottobre che l'Amministrazione aveva intenzione di realizzare un ulteriore presidio in centro storico, dove avrebbero dovuto alternarsi anche gli Agenti di Polizia Locale. Dopo la nostra presa di posizione sulla mancanza di comunicazione/informazione non abbiamo avuto alcun riscontro nè dai Dirigenti della Polizia Locale nè da altri attori di via Scudari. E' quindi stato chiaro, ancora una volta, che non interessava coinvolgere in alcun modo il Sindacato che rappresenta l'85% del personale sindacalizzato del Corpo, anche se i propri rappresentanti oltre ad essere Cittadini modenesi vantano anche fino a oltre trent'anni di servizio nella Polizia della Città".

Ma la polemica è molto più di sostanza: "Nei giorni scorsi il Servizio Prevenzione del comune di Modena ha fissato un sopralluogo per mercoledì scorso presso il chiosco, invitando un solo RLS, dimenticandosi degli altri cinque e casualmente tra questi il Segretario del Sulpl, che ricopre anche il ruolo di RLS - spiega il segretario cittadino Sulpl Elisa Fancinelli - Mentre quanto appreso è al vaglio degli RLS, gli agenti chiedono notizie al Sulpl in quanto oggi si è appreso che da domenica inizierà il presidio fisso dalle 13 alle 22 di un solo Agente presso il chiosco di piazza Matteotti. Siamo sbigottiti della decisione assunta dall' Amministrazione che non tiene conto della sicurezza dei Lavoratori della Polizia Locale, e intraprenderà ogni azione per tutelare gli Agenti e quindi i Cittadini".

Muzzarelli che ha affermato ripetutamente che in piazza Matteotti occorre 'migliorare il presidio dell'area con funzioni di prevenzione e controllo' (dimenticando che questi sono compiti affidati prioritariamente a Polizia e Carabinieri), poi manda per tutto il turno, i propri Agenti da soli a presidiare la zona? Siamo certi che invece la maggioranza dei Cittadini comprendano che, ancora una volta la Polizia Locale non si sottrae a dare il proprio contributo per migliorare la vivibilità della Città, ma senza dimenticarsi della sicurezza degli Agenti".