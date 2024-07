Chirurgia della Mano di Modena: il Dottor Adani primo italiano a ricevere il “Giant Award in Hand Surgery”

Ancora riconoscimenti ed eccellenze per la sanità modenese.

Il Dottor Roberto Adani è il primo chirurgo italiano a essere insignito del “ Giant Award in Hand Surgery ” della FESSH, la massima federazione europea di chirurgia della mano. Il premio è stato ritirato in occasione del Congresso Europeo di Chirurgia della Mano che si è tenuto a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 26 al 29 giugno scorsi. Quello insignito al direttore della Struttura Complessa di Chirurgia della Mano dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è un riconoscimento che rappresenta un ulteriore affermazione dell’attività svolta dall’equipe del Policlinico.

« Questo premio - afferma il Dottor Roberto Adani - rappresenta non solo una affermazione personale per il lavoro scientifico svolto in oltre 40 anni di carriera, ma certifica ulteriormente il ruolo che la Chirurgia della Mano modenese riveste sia a livello nazionale che internazionale. Deve essere uno stimolo per l’amministrazione al fine di impegnarsi per mantenere alta la professionalità fin qui raggiunta. La Chirurgia della Mano è un patrimonio della nostra città, tramandatoci dal Professor Augusto Bonola e continuato nel tempo dagli allievi Bedeschi, Caroli e Landi e mantenuto in questi anni. La mission è di proseguire in tale direzione anche per il futuro ».