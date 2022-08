Lavori a Ponte Sant'Ambrogio, arriva il giorno di chiusura della Via Emilia

Proseguono i lavori di manutenzione programmata del ponte “Sant’Ambrogio”. Per consentire lo svolgimento degli interventi di impermeabilizzazione e pavimentazione, il ponte sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni dalle ore 22:00 di domenica 21 agosto fino alle ore 18:00 di lunedì 22 agosto.

Annunciato da tempo, è quindi arrivato il giorno di stop per la Statale: una data temutissima per il rischio di paralisi della viabilità sull'asse Modena-Castelfranco, ma che sarà anche un banco di prova per i futuri interventi che comporteranno una chiusura più prolungata del ponte. Ma per questo stralcio non c'è ancora una data.

Le modalità di esecuzione e le limitazioni sono state condivise nel corso dei Cov e tavoli periodici tenuti in Prefettura con i rappresentanti degli Enti locali coinvolti. E' stato scelto il giorno di lunedì 22 agosto perchè ritenuto di basso impatto, in virtù delle ferie ancora in corso per molti modenesi e non. Tuttavia, si tratta anche del primo giorno di rientro e di riapertura di molte attività. La settimana di Ferragosto sarebbe stata probabilmente maggiormente indicata.

I percorsi alternativi

Le opzioni alternative sulla viabilità locale sono di fatto due. E' possibile scegliere il percorso a sud, transitando da San Cesario e dalla SP 623 “Vignolese”, oppuere quello a nord, attraverso le campagne di Gaggio di Castelfranco e poi sull la SP 255 “Nonantolana”. Per questa seconda opzione, tuttavia, vale la pena ricordare che da ormai un mese sono attive modifiche al traffico per i lavori in corso, a cura della Provincia di Modena, sul ponte del Navicello. Questo comporta già nei giorni ordinari code e rallentamenti.

Occorrerà quindi, inevitabilmente, armarsi di pazienza e mettere in conto tempi di percorrenza abbastanza importanti.