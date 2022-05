Difficoltà delle imprese in Appennino, la frazione di Verica rimane senza bar e bottega

C'è molta preoccupazione per la recente chiusura del bar e bottega Piccioli di Verica, dove gli abitanti della frazione di Pavullo, si ritrovavano per un caffè, due chiacchiere e anche per comprare i beni di primaria necessità. Ora, la frazione che dista una decina di chilometri da Pavullo, si ritrova senza un luogo importante, non solo per la socialità ma anche per gli acquisti.

"La chiusura del bar e bottega di Verica - spiega Matteo Tadolini, Presidente Confesercenti Area del Frignano - ci preoccupa e ci rattrista. Occorre invertire la tendenza a cui stiamo assistendo e che colpisce in particolare i comuni montani, ovvero la desertificazione commerciale che avanza, bruciando posti di lavoro e, come in questo caso, lasciando senza accesso di beni di prima necessità i piccoli comuni e frazioni."

"Il bar Piccioli, come tante altre attività di prossimità - continua Tadolini - sono state fondamentali durante il lockdown, offrendo un servizio coraggioso di vicinanza. Oggi, molte di queste, attività, si ritrovano a dover fare i conti con nuove difficoltà: dalla stagnazione dei consumi all'aumento dei costi energetici e delle materie prime. Problematiche che hanno acuito le difficoltà delle piccole imprese commerciali, in generale e in particolare nelle piccole località. Occorre prevedere sostegni a favore del territorio e delle attività in particolare nelle zone montane, incoraggiare investimenti di riqualificazione e rigenerazione, migliorare il livello delle infrastrutture del tessuto economico: non dobbiamo dimenticare che nei comuni montani un esercizio polifunzionale è spesso l'unico elemento di presidio di socialità e di servizio che c'è per la popolazione locale."

"Se vogliamo mantenere i residenti nelle zone montane, dobbiamo garantire i servizi a cominciare da quelli fondamentali quali sono i negozi alimentari. Questo al fine di contrastare anche il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni che in Appennino è un problema serio e sempre più reale" conclude Tadolini.