Chiude l'Autobrennero a Campogalliano: al via i lavori di pavimentazione

Autostrada del Brennero S.p.A. ha comunicato che, con propria ordinanza, è stata disposta la chiusura temporanea al traffico del ramo di intersezione tra l'Autostrada A22 e l'Autostrada A1, nella direzione proveniente dal Brennero verso Milano. La chiusura sarà in vigore dalle ore 22:00 di mercoledì 29 maggio alle ore 6:00 di giovedì 30 maggio 2024.

Questa misura si rende necessaria per permettere l’esecuzione di lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa, effettuati da Autostrade per l'Italia S.p.A. in un tratto autostradale adiacente all'intersezione A22/A1.

Autobrennero consiglia agli automobilisti di uscire presso la stazione autostradale di Campogalliano e di utilizzare la viabilità ordinaria in direzione della stazione di Reggio Emilia. Durante il periodo di chiusura, sarà presente adeguata segnaletica temporanea per guidare gli automobilisti, conforme alle normative vigenti.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare percorsi alternativi per evitare disagi durante la chiusura.