Chiude la SP33 tra Pavullo e Polinago: si mette in sicurezza il ponte Ronco Vecchio

Chiuderà al transito un tratto di strada provinciale 33 per circa due mesi fino a giovedì 8 agosto, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte Ronco vecchio e del ponte di Brandola in Comune di Polinago