Lavori per la complanarina, chiude per diverse notti il casello di Modena Sud

Procede il cantiere per la realizzazione della "complanarina", che consentirà un domani di collegare l'anello della Tangenziale di Modena direttamente con il casello di Modena Sud. Come già avvenuto nell'area di Paganine, anche altri tratti della viabilità modenese subiranno chiusure nei prossimi mesi, per consentire il completamento dell'opera.

Nei prossimi giorni a subire disagi saranno i viaggiatori che percorrono la A1: per diverse notti, infatti, sarà chiuso il casello di Modena Sud.

In particolare nelle due notti di lunedì 13 e martedì 14 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano. Dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 maggio, il casello sarà chiuso in entrata e in uscita. Infine, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 maggio, sarà chiuso in uscita per chi proviene da Bologna e da Milano.