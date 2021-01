Rischio slavina, domani chiude la provinciale del Passo delle Radici

Chiude, martedì 12 gennaio, la strada provinciale 324, nel tratto compreso tra lo svincolo con la provinciale 486 (il cosiddetto Imbrancamento) e il confine toscano al Passo delle Radici, nel comune di Frassinoro. La chiusura è necessaria per consentire la rimozione di un ingente accumulo di neve in un punto specifico a monte della strada, potenzialmente rischioso per la circolazione stradale.

La decisione è stata presa dai tecnici della Provincia di Modena, dopo un sopralluogo congiunto, nei giorni scorsi, con i Carabinieri del nucleo Forestale del servizio Meteomont di Modena; nel tratto in questione attualmente si circola a senso unico alternato.

Le operazioni di rimozione, relative allo strato superficiale di neve dello spessore di 50 centimetri, si protrarranno per l'intera giornata di martedì 12 gennaio, al termine della quale verrà riaperto il transito per il Passo delle Radici che tuttavia, resta chiuso sul lato toscano, a causa dell'interruzione della strada provinciale 72 (in pratica la prosecuzione in Toscana della provinciale 324 nel modenese), causata dello scivolamento sulla sede stradale di una ingente massa di neve e detriti, in località Costone, a circa sette chilometri dal Passo delle Radici, che impedisce ai mezzi spartineve e alle turbine di raggiungere il passo stesso.