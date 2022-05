Chiude per lavori ponte Sant'Ambrogio, si rischia la paralisi del traffico

Chi compie oggi il tragitto fra Modena e Castelfranco, lungo l'asse di via Emilia Est, sa bene già oggi quanto la viabilità sia soggetta ad intasamenti e lunghe code nelle ore di punta. Non a caso si stima che in quel tratto passino ogni giorno 13mila veicoli. Ora, immaginate la chiusura, anche solo parziale, di ponte Sant'Ambrogio sul fiume panaro, a metà strada fra i comuni di Modena, Castelfranco e San Cesario. Il caos più assoluto.

Ebbene, nelle scorse ore Anas - che gestisce la Statale e di conseguenza anche il ponte - ha comunicato la prossima chiusura della struttura per lavori di manutenzione. La preoccupazione maggiore riguarda più che altro i tempi: il cantiere aprirà ad inizio luglio e proseguirà per circa sei mesi, fino alla fine dell'anno solare.

Salvo restando la necessità di un'adeguata manutenzione del ponte, che sente il peso degli anni, è chiaro a tutti che le implicazioni in termini di viabilità sono enormi. Ipotizzando la deviazione del traffico su altre direttive, si creerebbe un aggravio sulle strade provinciali come Nonantolana e Vignolese, che già ogni mattina e ogni pomeriggio soffrono di problemi analoghi a quelli della Via Emilia.

C'è dunque grande preoccupazione negli amministratori locali e nella Provincia. Da alcuni giorni è stato avviato un tavolo di confronto con Anas, Polizia stradale, prefettura, e le polizie locali dei territori coinvolti, per trovare le possibili soluzioni che possano ridurre i disagi ai cittadini e su questo la Provincia si è detta pienamente disponibile a collaborare con le altre istituzioni locali.