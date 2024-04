L’Amministrazione comunale comunica che dall’8 maggio il cavalcaferrovia di via Lama di Quartirolo sarà chiuso al traffico per eseguire opere di miglioramento strutturale e sismico. La circolazione sarà pertanto deviata su percorsi alternativi.

L'intervento comporterà modifiche alla circolazione per circa tre mesi e avrà un costo di 900mila euro

/ Via Lama di Quartirolo

Dall'8 maggio chiude per lavori il cavalcaferrovia via Lama di Quartirolo. Disagi in vista