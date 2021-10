Chiude ponte dell'Uccellino, indagini per il raddoppio della struttura

Dalle ore 7 di venerdì 22 alle 20 di sabato 23 ottobre, il Ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia sarà temporaneamente chiuso al traffico per consentire lo svolgimento di indagini in vista del suo raddoppio, innalzamento e rafforzamento.

Le indagini, che riguarderanno le strutture metalliche dell’attuale ponte tipo bailey al confine tra Modena e Soliera, saranno svolte dal laboratorio IIS Service su commissione del Comune di Modena e saranno propedeutiche alla progettazione da parte della Provincia degli interventi di potenziamento del ponte.

L'intervento è finanziato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna con un contributo di tre milioni di euro all’Amministrazione comunale di Modena, previsto nel programma della Protezione civile. Sulla base di una convenzione il Comune di Modena sarà il soggetto attuatore, vista la propria prevalenza territoriale sulle opere oggetto di intervento, e provvederà all’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici, all’iter autorizzativo del progetto esecutivo dell’opera, che verrà predisposto dalla Provincia di Modena, all’acquisizione delle aree necessarie (comprese quelle ricadenti nel territorio del Comune di Soliera), all’appalto dei lavori, alla loro realizzazione e al loro collaudo. Il Comune di Soliera, a sua volta, provvederà all’aggiornamento dei propri strumenti urbanistici.

L’entrata in funzione dell’opera, che ha l’obiettivo di risolvere i problemi di traffico nell’area e di superare l’inadeguatezza dal punto di vista idraulico, con la necessità di chiusura in caso di ogni piena del Secchia, è prevista nel 2023. L’opera avrà anche l’obiettivo di migliorare il collegamento tra strada Canaletto (statale 12) e strada Nazionale per Carpi (provinciale 413) e di intercettare e convogliare i volumi di traffico in direzione est-ovest da e per l’Autostrada del Brennero e Carpi, a monte della tangenziale di Modena, così da decongestionare la sua intersezione con strada Nazionale per Carpi.

Il futuro ponte dell’Uccellino sarà a doppio senso di marcia, verrà rialzato di 80 centimetri e rinforzato allo scopo di ridurre notevolmente il ricorso alla chiusura in caso di piena. In particolare, l’attuale struttura verrà affiancata da un altro ponte bailey per superare il senso unico alternato e dividere i due sensi di marcia: entrambi saranno collocati a idonea quota di sicurezza rispetto al livello di piena stabilita dall’Autorità di bacino. Verranno inoltre realizzate opere stradali di miglioramento su strada Morello, che collega Soliera con il ponte dell’Uccellino, con la predisposizione di idonee piazzole di interscambio e con il riassetto degli attuali incroci con via di Villanova e via Serrasina.