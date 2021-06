Maserno di Montese, chiude per lavori la Provinciale 34

A Montese, chiude per 45 giorni la strada provinciale 34 di Maserno in località Laghi di Sopra, a partire da lunedì 14 giugno, per un intervento di ripristino e messa in sicurezza del ponte sul fosso Macchiarelle, che attualmente presenta diversi elementi di degrado strutturale.

Durante la prima fase dei lavori sono stati eseguiti micropali di rinforzo e ripristini strutturali alla muratura dell'impalcato, mentre ora si rende necessario chiudere la strada per consentire il rifacimento della soletta stradale, auspicando la conclusione dell'intervento entro la fine dell'estate.

I lavori, che hanno un costo complessivo di 150mila euro e sono eseguiti dalla ditta Zaccaria srl di Montese, prevedono inoltre la stuccatura di tutte le murature e l'installazione di nuove barriere guard rail.

Per chi proviene dalla strada provinciale 4 fondovalle Panaro e da Montese, in direzione Lizzano in Belvedere, dovrà proseguire dopo l’abitato di Montese fino all’incrocio con la strada statale (ex provinciale) 623 in località Canevaccia e da qui svoltando a destra percorrerla fino a Gaggio Montano, Per chi, invece, proviene da Lizzano in Belvedere in direzione Montese, percorrendo la strada provinciale 82 (in territorio bolognese) dovrà voltare a sinistra all’incrocio con la provinciale 66 (sempre in territorio bolognese) seguendo le indicazioni per Gaggio Montano.

Il ponte sul fosso Macchiarelle, che è stato realizzato negli anni '80 con impalcato ad una campata in calcestruzzo e due spalle in bozze di pietrame, si trova a 844 metri sul livello del mare ed ha lunghezza di oltre 13 metri, mentre la pavimentazione stradale è larga 6 metri.

La strada provinciale 34 "di Maserno" è una arteria secondaria della Provincia di Modena che collega gli abitati di Montese con le località di Maserno, Castelluccio per poi proseguire nel territorio della Provincia di Bologna nelle località di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere.