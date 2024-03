Camion fuori strada, chiude la Provinciale a San Cesario per la rimozione

Venerdì 8 marzo a San Cesario sul Panaro chiuderà un tratto della strada provinciale 14 nei pressi tra il centro abitato di San Cesario e quello di Spilamberto, per poter eseguire un intervento di rimozione di un autoarticolato fuoriuscito di strada.

Per motivi operativi e logistici e poter eseguire i lavori in sicurezza, sarà necessario sospendere la circolazione in quel tratto dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

L?incidente è avvenuto martedì scorso, intorno alle ore 15. Il mezzo pesante che procedeva verso Altolà è finito oltre la striscia d'asfalto, finendo con il ribaltarsi su un fianco. Il conducente, rimasto sempre cosciente, era stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118, anche con l'intervento dell'eliambulanza. Fortunatamente le sue condizioni non erano tali da destare eccessiva preoccupazione ed era stato accompagnato all'Ospedale di Baggiovara per accertamenti.