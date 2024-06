Chiude la stazione di Modena Sud: si realizza la nuova rotatoria SP623

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire i lavori connessi alla realizzazione della rotatoria SP623 "Strada Vignolese", sarà necessario chiudere la stazione di Modena sud in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano, nei seguenti giorni e orari:

Nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 giugno , dalle 22:00 alle 6:00.

, dalle 22:00 alle 6:00. Dalle 22:00 di giovedì 6 alle 6:00 di venerdì 7 giugno .

. Nelle due notti di sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 22:00 alle 6:00.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

Verso Bologna : Valsamoggia.

: Valsamoggia. Verso Milano: Modena nord.

Queste chiusure sono necessarie per garantire la sicurezza e il progresso dei lavori di infrastruttura stradale. Si invita pertanto gli automobilisti a programmare i propri spostamenti tenendo conto di queste chiusure e a utilizzare i percorsi alternativi indicati per evitare disagi.