Chiude Video Bif, uno degli ultimi videonoleggi di Modena

Dopo 31 anni di attività chiuderà ad inizio dicembre uno degli storici negozi di videoneleggio di Modena. Si tratta di Video Bif di via Pavia.

L'attività era nata nel 1992 in quegli anni il videonoleggio era in gran voga tra i cittadini che volevano gustarsi un buon film a casa senza aspettare che passasse in tv.

La decisione di chiudere arriva, così come dichiara il titolare, Carlo Alberto Vezzani, dopo che negli ultimi anni lo streaming ha letteralmente invaso le nostre case e sostituito i negozi di video. Il negozio ha provato anche a reinventarsi vendendo anche articoli collaterali ai film come gadgets e simili, ma quello che iniziava a mancare per il titolare era il lato umano della vicenda.

Video Bif è stata la videoteca più longeva di Modena luogo di ritrovo per gli amanti del cinema per oltre 30 anni, e continuerà a servire i cinefilo fino a dicembre quando la saracinesca si abbasserà per sempre.