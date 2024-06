Esselunga di via Canaletto, chiudono le strade intorno al cantiere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da lunedì 24 a venerdì 29 giugno sarà sospesa la circolazione stradale nella porzione di rotatoria tra le vie Montessori e Canaletto sud, oltre che sulla stessa via Canaletto sud dalla rotatoria sino a via Gorrieri in direzione viale Gramsci. Da lunedì 1 a mercoledì 3 luglio, invece, i lavori proseguiranno su via Canaletto sud, con la sospensione della circolazione su entrambe le carreggiate con opposte direzioni di marcia, nel tratto tra via Finzi e via Gorrieri.

Il provvedimento è reso necessario per consentire lavori per una nuova linea fognaria e una nuova linea telefonica interrata a servizio del nuovo fabbricato di Esselunga in corso di realizzazione. Il percorso alternativo consigliato per chi proviene da via delle Suore è via Canaletto sud, via Montessori, via Montalcini, via Attiraglio e via Canaletto sud. Per chi proviene da via Montessori, invece, si consiglia il percorso per via Fanti e via Canaletto sud. In prossimità e corrispondenza dei lavori sarà vietata la sosta, con rimozione, e il limite massimo di velocità consentita nell’area sarà di 30 chilometri orari.

Il piano di sviluppo di Esselunga prevede la riqualificazione dell’ex Consorzio Agrario con la realizzazione, da parte del privato, nell’area tra via Fanti e via Canaletto della struttura di vendita con una superficie massima di 2.500 metri quadrati che aprirà entro fine anno, di un parcheggio multipiano da circa 300 posti auto che sarà ceduto all’Amministrazione comunale (il cantiere ha già preso avvio), di un parco e aree a verde pubblico, oltre a un’area residenziale con 174 alloggi, percorsi ciclopedonali, ulteriori parcheggi e infrastrutture viarie di servizio al comparto, tra cui una via di collegamento tra via Canaletto e via Rita Levi Montalcini.

Nell’ambito dell’intervento di Esselunga è inoltre attualmente in corso anche la realizzazione della rotatoria tra via Romania e viale Finzi. L’intervento prevede anche un percorso ciclopedonale che, largo 3 metri, partendo a sud di via Francia, sul lato Est di via Romania, proseguirà verso sud, fiancheggerà la nuova rotatoria e verso est andrà a collegarsi al percorso realizzato dal Comune nell’ambito del progetto del Bando periferie e che attualmente termina poco a sud di dove via Finzi fa una curva a 90 gradi prima del sottopasso della tangenziale; oltre agli interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle fermate per mezzi pubblici in via Finzi e via Romania garantendo una zona di attesa per gli utenti.

Nell’area dell’ex Consorzio Agrario, è di competenza comunale, invece, e affidata alla società di trasformazione urbana Cambiamo spa, la realizzazione di due palazzine di Edilizia residenziale pubblica per 30 alloggi di cui la metà destinati ai giovani (il cantiere è stato consegnato in gennaio) e di un’ulteriore palazzina da 15 alloggi destinata alle forze dell’ordine.