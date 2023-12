Lavori in A1, ancora tre notti di chiusura per caselli e tratti modenesi

Proseguono i disagi per i viaggiatori dell'Autosole, in questi mesi oggetto di numerosi interventi di manutenzione. Per consentire lacvori al ponte sul Torrente Samoggia sarà chiuso il tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

dalle 22:00 di lunedi' 18 alle 6:00 di martedi' 19 dicembre sarà chiuso il tratto Modena sud-Valsamoggia in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. L'area di parcheggio "Castelfranco ovest", situata nel suddetto tratto in direzione di Bologna, sarà chiusa dalle 18:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 dicembre mentre l'area di servizio "Castelfranco est", verso Milano, non sarà raggiungile dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 dicembre.

dalle 22:00 di martedi' 19 alle 6:00 di mercoledi' 20 dicembre -sarà chiuso il tratto compreso tra Valsamoggia e Modena sud, verso Milano. L'area di parcheggio "Castelfranco est" non sarà raggiungibile.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Modena sud, percorrere la viabilità ordinaria: SP623 via Modenese, SP623 via Vignolese, SP Nuova Pedemontana, SP569 Nuova Bazzanese, per rientrare sulla A1 a Valsamoggia; verso Milano, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valsamoggia, percorrere la viabilità ordinaria: SP569 Nuova Bazzanese, SP Nuova Pedemontana, SP623 via Vignolese, SP623 via Modenese, per rientrare sulla A1 a Modena sud.

In contemporanea, per consentire attività di ispezione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura dei caselli: