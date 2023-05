Lavori al sovrappasso ferroviario, chiude la Pedemontana a Sassuolo

Fino al prossimo 1 settembre su via Pedemontana, nel tratto compreso tra via Circonvallazione Nord-Est e Via Radici in Piano, saranno in vigore deviazioni per consentire i lavori di innalzamento della linea ferroviaria Modena-Sassuolo per l'eliminazione definitiva del passaggio a livello. Lo stabilisce l’ordinanza n°67 del 4 maggio a firma del Comandante della Polizia Locale Rossana Prandi.

In questi mesi saranno diverse le fasi di cantiere ed altrettanto diverse le limitazioni che, però, non interromperanno mai il transito veicolare consentendo sempre il passaggio delle auto tranne che nella settimana centrale di Agosto per consentire la posa delle 12 travi centrali del ponte.

“ Siamo arrivati al dunque per l’eliminazione definitiva del passaggio a livello sulla Pedemontana – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – che da sempre rappresenta causa di ingorghi e file di auto con conseguente aumento del traffico e, quindi, dell’inquinamento. Un intervento che, per forza di cose, causerà qualche disagio alla circolazione anche se il transito non sarà mai interrotto".