Chiusa via Muratori per lavori di allacciamento all’acquedotto

A Soliera nella giornata di domani martedì 14 maggio, a partire dalle ore 8 e fino alle ore 18, via Muratori verrà chiusa alla circolazione stradale nel tratto compreso tra via Roma e via Rimembranze, in entrambi i sensi di marcia, per consentire ai tecnici di AIMAG l’esecuzione dei lavori di allacciamento all’acquedotto relativi alla nuova Casa della Comunità (Casa della Salute), nell’edificio dell’ex scuola primaria Garibaldi “modulo”.

Ne consegue inoltre il divieto di transito pedonale sul marciapiede adiacente il margine sud di via Muratori, ricompreso nell’area del cantiere stradale in questione; per i veicoli circolanti in via Roma con direzione nord-sud, all’intersezione con via Muratori (tronchi est e ovest), l’obbligo di svolta a sinistra in quest’ultima strada (tronco est); per i veicoli circolanti in via Muratori (tronco est) con direzione est-ovest, all’intersezione con via Roma e via Muratori (tronco ovest), l’obbligo di svolta a destra in via Roma; per i veicoli circolanti in via Rimembranze con direzione nord-sud, all’intersezione con via Muratori (tronco ovest), l’obbligo di svolta destra in quest’ultima strada.

In via Muratori, nel tratto interessato dai lavori tra le vie Roma e Rimembranze, potranno circolare i veicoli della ditta esecutrice dei lavori stradali in questione, i veicoli degli organi di Polizia e di Polizia Locale, i veicoli di soccorso e i veicoli diretti/provenienti al/dal civico 51 di via Muratori.