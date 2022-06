Un'estate senza Villa Sorra, nessun evento rilevante e stop alle visite

Le visite guidate al Giardino Storico, vincitore in passato del premio nazionale “Parco più bello d’Italia” si sono concluse oggi e fino a settembre il grande cancello d’ingresso rimarrà chiuso. D’ora in poi a Villa Sorra il fine settimana ci sarà molta più quiete che al solito. Fanno eccezione alcune iniziative per bambini giò pianificate dal Comunedi Castelfranco.

Sarà un'estate sostanzialmente "vuota" quella della storica villa di Castelfranco, capace da sempre di attirare migliaia di visitatori e di rapresentare un luogo ideale per rilassarsi in un fine settimana estivo, lontano quanto basta dal coas della città. Le difficoltà gestionali sono note da anni e il rpogetto di riqualificazione e rivalorizzazione è fermo al palo.

Da anni le Amministrazioni proprietarie (Modena, Castelfranco, San Cesario e Nonantola) hanno puntato tutto sul progetto “Saperi e Sapori”, con la villa destinata a diventare location dei grandi marchi della Food Valley, Fashion Valley, Motor Valley. Sul piatto ci sono giò 6,3 milioni per il progetto di restauro e riqualificazione, ma tutto procede a rilento. Non da ultimo, un paio di mesi fa la Soprintendenza ha bocciato la parte del progetto che prevedeva di trasformare la limonaia in un ristorante, costringendo ad una revisione del progetto.

Le forze politiche di opposizione vanno nuovamente all'attacco: "Nessuno risponde nel merito di quello che accade oggi e che i cittadini, loro malgrado, devono constatare: una strada distrutta dalle buche che conduce ad un parcheggio incustodito, aperto giorno e notte, piante rinsecchite, abbattute, crollate e mai sostituite, bagni pubblici quasi sempre chiusi, un’unica fontanella quasi sempre rotta. Sono tante le persone che se ne vanno sconsolate dopo aver cercato invano una visita guidata, un gelato, una bibita fresca", attaccano i consiglieri Sabina Piccinini (Civica Nuovo San Cesario), Modesto Amicucci (Liberi di Sciegliere)e il gruppo della Lega di Castelfranco.

"Dobbiamo aspettare il progetto “Saperi e Sapori” per dar loro un’accoglienza degna a Villa Sorra? - proseguono le opposizioni - Nel frattempo vogliamo continuare a lasciar cadere nel degrado, anche culturale, un bene così prestigioso? Chi ha la responsabilità di gestirlo non dovrebbe mai smettere di lavorare per promuovervi cultura, aggregazione, bellezza, tenendo bene a mente le tante persone che in questi anni di incuria non hanno mai abbandonato Villa Sorra. Anche loro sono proprietari di questo luogo bellissimo ed almeno una visita guidata la domenica al Giardino storico gli spetterebbe".