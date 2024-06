Differenziata, a Modena da lunedì chiudono le Case Smeraldo Hera

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da lunedì 1° luglio chiuderanno le Case Smeraldo di via Razzaboni 80 e del mercato Albinelli; tabaccherie, edicole e altri esercizi commerciali saranno quindi gli unici punti di distribuzione dei sacchi per la raccolta differenziata.

Per il ritiro o la sostituzione di tessere e bidoncini o tematiche relative alla TARI occorrerà rivolgersi allo Sportello Clienti Hera di via Razzaboni, 80.

Con la chiusura di Casa Smeraldo saranno disattivati anche il numero di telefono dedicato e l'indirizzo mail; per segnalazioni o richieste d’informazioni sono sempre a disposizione l'app Il Rifiutologo e il Servizio Clienti al numero gratuito 800 999 500 (per utenze domestiche) o 800 999 700 (per utenze non domestiche).

La nuova distribuzione, introdotta dal Gruppo Hera su richiesta dell’amministrazione comunale, ha l’obiettivo di garantire un servizio più capillare e di andare incontro alle esigenze dei cittadini, facilitando il ritiro dei sacchi: i punti di distribuzione, implementati periodicamente, sono contraddistinti da una specifica vetrofania.

La lista è consultabile sul sito www.gruppohera.it/assistenza/casa/ambiente (nella sezione La raccolta nel tuo comune Modena ) e sull’App Il Rifiutologo.

La nuova modalità di distribuzione dei sacchi rappresenta un ulteriore passo avanti nel complesso processo di riorganizzazione dei servizi ambientali della città, che nel tempo ha visto una serie di interventi migliorativi, attuati in collaborazione con l’amministrazione comunale, per fornire ai cittadini un servizio sempre più puntuale.