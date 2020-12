Fiumi a livello di allerta "arancione" intorno a Modena. Ponti chiusi nella notte

A Modena, con l’allerta Arancione per il rischio idrogeologico diramata dall’Agenzia regionale di protezione civile, rimangono chiusi per la notte in via precauzionale Ponte Alto sul fiume Secchia e ponte dell'Uccellino, sempre sul Secchia, tra Modena e Soliera. I due ponti sono stati chiusi in mattinata una volta superata la soglia di guardia.

Attualmente il livello più elevato è quello del Secchia, proprio a Ponte Alto. La crescita notturna è stata repentina, fino al livello di soglia arancione, poi la curva si è "appiattita". Più lenta la crescita del Panaro, che è prossimo alla soglia arancione a Navicello. Stesso livello di rischio anche per il Tiepido. Nei tratti più a monte del capoluogo, invece, la soglia resta "gialla".

Nel corso della notte e nella giornata di domenica prosegue l’attività di monitoraggio degli argini del Secchia con il coordinamento della Sala operativa unica integrata di Marzaglia. I tecnici del Comune di Modena e i volontari di Protezione civile, con il supporto della Polizia locale, comunque, sono impegnati nell’attività di controllo su tutto il nodo idraulico modenese.

Il fenomeno è alimentato dalle piogge persistenti in pianura, che in base alle previsioni meteorologiche si dovrebbero indebolire nella giornata di domenica, e dalle piogge e dal vento in montagna che stanno provocando lo scioglimento della neve alimentando i corsi d’acqua.