Cantiere in via Vignolese, un weekend di chisuura per il casello di Modena Sud

Proseguono a San Donnino i lavori per la realizzazione della rotatoria lungo la "Vignolese", Per consentire la prosecusione del cantiere sarà necessario chiudere la stazione di Modena sud, in entrata e in uscita per un intero fine settimana.

Il casello resterà quindi chiuso dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di lunedì 17 giugno, in modalità continuativa.