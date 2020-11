Operatore positivo, chiude il Centro Diurno Le Rose di Medolla

ASP, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dei Comuni Modenesi Area Nord, ha comunicato al Comune di Medolla che nella mattinata odierna, nell’ambito dello screening che viene effettuato su tutto il personale di ASP, si è riscontrata la positività di un operatore del Centro Diurno Le Rose di Medolla.

Su indicazione del servizio di Igiene Pubblica si dispone la chiusura in via precauzionale del centro per 10 giorni. In data 30 novembre verrà effettuato un tampone sui 4 ospiti attualmente frequentanti e immediatamente dopo la ricezione dei risultati il centro potrà riprendere la propria attività. Nel frattempo si procederà alla sanificazione approfondita come da linee guida dell’ISS.