Chiuso lo svincolo del ponte di Villalunga per lavori

Sabato 15 luglio, a partire dalle ore 7,00 fino alla serata, chiuderà lo svincolo del ponte di Villalunga in corrispondenza degli svincoli fra la strada provinciale. 467r “di Scandiano” e la strada provinciale 486r “di Montefiorino” in comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia al confine col territorio di Sassuolo, in Provincia di Modena, per consentire l’esecuzione di sondaggi geologici e geotecnici in prossimità degli svincoli, da parte della Provincia di Reggio Emilia.

Per dare continuità al transito veicolare, i mezzi provenienti da Casalgrande e diretti verso Sassuolo saranno deviati sulla provinciale 486R fino alla prima rotatoria dove, tornando indietro, potranno percorrere gli svincoli nel tratto che dalla strada provinciale 486R conduce verso Sassuolo. I veicoli provenienti da Castellarano e diretti verso Casalgrande verranno deviati in direzione Sassuolo dove verranno fatti uscire sulla destra subito dopo il ponte e, attraverso una rotatoria, reindirizzati in direzione Casalgrande, mentre i veicoli provenienti da Sassuolo e diretti verso Castellarano verranno deviati in direzione Casalgrande e, alla prima rotatoria, verranno fatti tornare indietro in direzione Castellarano.

I lavori saranno eseguiti dalla ditta Moretti snc di Moretti Alessio e C. di Ventasso (RE), sotto la direzione tecnica della Provincia di Reggio Emilia.