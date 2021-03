Fondo dissestato, chiude un tratto del percorso natura del Panaro

A Modena chiude, da mercoledì 3 marzo, un tratto del percorso natura Panaro compreso tra Sant'Anna e il ponte di Sant'Ambrogio, per motivi di sicurezza, a causa del dissesto del fondo stradale provocato dal maltempo.

In base ai rilievi dei tecnici del servizio provinciale Viabilità, il tratto resterà chiuso fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza nel terreno in rilevato, attraversato dal percorso, che attualmente risulta parzialmente eroso dalle piene del fiume Panaro.

Intanto si attende anche che vengano eseguiti i lavori di consolidamento del ponte sul fiume in fondo a stradello Panaro, che presenta evidenti fessure e segni di ammaloramento dovuti al tempo.