Sassuolo, chiude la passerella sul torrente Vallurbana

A Sassuolo, lungo il percorso natura del Secchia, partiranno giovedì 26 novembre i lavori di manutenzione della passerella ciclopedonale sul torrente Vallurbana in corrispondenza dell'abitato di San Michele dei Mucchietti.

Per consentire i lavori, che prevedono la manutenzione straordinaria della struttura per la sua messa in sicurezza, il transito in quel tratto di percorso sarà interrotto e opportunamente segnalato a pedoni e ciclisti, cui sarà vietato l'attraversamento.

L’intervento, della durata prevista di un mese, rientra nel piano provinciale di manutenzione dei Percorsi natura modenesi che si snodano lungo gli argini del Panaro, Secchia e Tiepido.

Per la manutenzione ordinaria dei tre Percorsi natura, quest'anno, Provincia e Comuni attraversati, mettono a disposizione risorse complessive pari a oltre 100 mila euro che saranno impiegate per garantire sfalci, rimozione rami pericolanti, della segnaletica e riparazioni di staccionate, ponticelli e segnaletica.